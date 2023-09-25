«الخريجون»: تكريم الرئيس السيسي وسام على صدورنا.. وحافز لاستمرار مسيرة البناء

وجّه عدد من أوائل الخريجين ورؤساء اتحادات الجامعات المكرمين فى احتفالية أوائل الخريجين، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى على الدعم المتواصل لهم وتقديم الخدمات وتذليل العقبات التى تواجههم، وتأكيده دوماً على أنّ الشباب هم وقود التنمية الشاملة للدولة وإتاحة الفرصة المباشرة لهم فى اتخاذ القرارات المتعلقة بالدولة، مؤكدين أن التكريم حافز لهم ولغيرهم لاستكمال مسيرة البناء.

«صبا»: قطاع التعليم الجامعى شهد طفرة غير مسبوقة فى عهد «السيسى»

«تكريم الرئيس السيسى لأوائل الخريجين لفتة جميلة وطيبة وتدل على اهتمامه بالطلاب والشباب والخريجين ودعمه المتواصل لهم ونشكره على كل ما يقدمه يوماً بعد يوم للطلاب وإشراكهم فى كافة قضايا المجتمع»، قالتها «صبا صلاح»، معيدة بكلية الهندسة جامعة سيناء، والأولى على دفعتها العام الماضى، مؤكدة أنّ التكريم بمثابة حافز للجيل الحالى لاستكمال مسيرة التعليم وخدمة المجتمع المصرى والأجيال الجديدة وحثها على المثابرة وتحقيق النجاح.

وأضافت «صبا» أنّ قطاع التعليم الجامعى فى عهد الرئيس السيسى شهد طفرة غير مسبوقة فى جميع المجالات البحثية والعلمية فضلاً عن الاهتمام بالأنشطة الطلابية التى تصب فى خدمة الطالب المصرى وتنمى مهاراته وقدراته بما يؤهله ليكون قادراً على المنافسة فى سوق العمل.

وقالت مى نجيب، الأولى على كلية تربية طفولة مبكرة، والمكرمة من قِبل الرئيس، فى ملتقى أوائل الخريجين، إن اهتمام الرئيس بالطلاب والشباب فخر لهم جميعاً والتكريم وسام على صدور جميع الطلاب: «التكريم حدث مشرف ونشكر الرئيس عل تلك اللفتة الجميلة والمشرفة لجميع الطلاب»، وأضافت أن التكريم دافع للطلاب وخطوة تمنح الثقة لتحقيق النجاح ورد جزء من الجميل، موضحة أن تكريم الرئيس حافز للمكرمين وللأجيال الجديدة للحث على استكمال المسيرة: «ربنا يخلى الرئيس لمصر».

«السيد»: الحدث يمنح الشباب الثقة وينمى مشاعر الولاء للوطن

وقال الدكتور على السيد، رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان السابق، إنّ ما نشهده من اهتمام رئاسى بالشباب والطلاب يمنحهم الثقة والولاء تجاه دولتهم.

كما يؤكد هذا الاهتمام عزم الدولة ليل نهار على تلبية متطلباتهم كافة وتوفير الخدمات والسبل التى تصل فى النهاية إلى تخريج كوادر مميزة فى مختلف المجالات العلمية والبحثية.

وأضاف رئيس اتحاد جامعة حلوان السابق أنه لأول مرة تجد تكريماً لأكثر من 2000 طالب وطالبة من جميع جامعات مصر يشاركون جميعاً فى حدث يعد الأضخم لطلاب الجامعات فى العصر الحديث ويؤكد دور الدولة ودعمها الكامل للشباب على جميع المستويات والمحافل الدولية والإقليمية، موجهاً الشكر للرئيس السيسى على التكريم ودعم الخريجين على كافة المستويات.

وقال محمد مصطفى، من كلية الحقوق جامعة سوهاج، إن تكريم الرئيس للأوائل المتميزين بمختلف المجالات شرف لهم ووسام على صدورهم: «التكريم شرف لجميع الطلاب»، مضيفاً أن الاهتمام بالطلاب فى عهد الرئيس السيسى بات واضحاً للجميع، من خلال دعمه لهم مباشرة وتخصيصه عدداً من المؤتمرات والمحافل الداعمة لهم والاستماع لهم فى كل القضايا والأخذ بأفكارهم، موضحاً أن مؤتمرات الشباب التى خصصها الرئيس السيسى للشباب كانت نموذجاً واضحاً يعكس لدعمهم المتواصل.