«التعليم» توجه بسرعة سد عجز المعلمين في المدارس وجلوس الطلاب بشكل تبادلي

وجهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، تعليمات هامة بشأن الاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2023-2024، الاهتمام بمتابعة موقف الصيانات والكتب المدرسية وعدم الترويج للكتب الخارجية بخلاف المقررة من الوزارة، والمرور اليومي لمدير عام الإدارة ووكيل الإدارة بالتناوب لمتابعة جهازية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد.

سد العجز فى المعلمين لجميع التخصصات

وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، على الالتزام والانضباط من الجميع منذ اللحظة الأولى من بداية العام الدراسي، وسرعة سد العجز في المعلمين لجميع التخصصات، وعدم الترخيص بنصف الوقت لأي معلم لحين سد العجز، والتأكيد على تغيير الأعلام بجميع المدارس على أن يرفع علم مصر وعلم المحافظة أعلى مبانى المدارس والإدارات .

جلوس الطلاب بشكل تبادلي

وشددت مديرية التعليم بالجيزة، على الاطمئنان والتأكد من استعدادات وتجهيزات المدارس الثانوية والتأكد من تزويدها بالشبكات السلكية واللاسلكية، واتخاذ الإجراءات نحو الصيانة اللازمة لأجهزة الحاسب الآلي، وتجهيز الفصول بالمقاعد المناسبة مع الحفاظ على المسافات البينية بين الطلاب، ويتم جلوس الطلاب بشكل تبادلي واستغلال جميع الفراغات المتاحة بالمدرسة.

طابور الصباح وتحية العلم

كما وجهت مديرية التعليم، الاهتمام بطابور الصباح وتحية علم مصر مع مراعاة التباعد بين الطلاب، والتأكيد على الالتزام بالقرار الوزاري رقم 167-2023 بشأن مواصفات الزي المدرسي الموحد لجميع الطلاب بالمدارس الرسمية والخاصة وعدم إجبار ولى الأمر على شرائه من أماكن معينة، وكذلك التزام السادة المعلمين بالزي المناسب باعتبارهم قدوة يحتذي بها الطلاب، والتأكيد على الالتزام بالقرار الوزاري رقم 187 بتاريخ 21-9-2023 بشأن لائحة النظام والانضباط المدرسي بمرحلة التعليم قبل الجامعي.