«التعليم» توجه نصائح للطلاب بطرق التعامل مع «الزلازل والعواصف والأمطار»
كتب:
أميرة فكري
05:38 م | الإثنين 25 سبتمبر 2023
د.رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
أطلقت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، حملة توعوية ببعض الإرشادات الوقائية للطلاب في حالة حدوث زلازل أو عواصف أو أمطار، في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2024/2023، حرصاً على سلامة الطلبة.
الإجراءات الوقائية في حالة حدوث زلزال
- التزم مكانك داخل المنشأة، سواء كنت في مكتب أو فصل ولا تخرج، ولا تستعمل السلالم أو المصاعد، والاختباء تحت أثاث صلب مثل المقعد الدراسي، أو المكتب.
- احرص على حماية رأسك أولا أو النصف العلوي من الجسم تفاديا لسقوط أجزاء من السقف، وابتعد عن النوافذ والرفوف التي تحمل أغراض ثقيلة.
- بعد انتهاء الزلازال أو الهزة الأرضية، يتم إخلاء المبنى بهدوء مع المشرفين.
الإجراءات الوقائية حالة سقوط أمطار
- عدم العبث بمياه الأمطار المتراكمة، خوفا من وجود أي خطر تحتها، سواء كانت كهرباء أو بالوعات مفتوحة.
- عدم لمس أعمدة الإنارة في الشوارع، أو أي مصدر كهرباء مفتوح.
- فصل التيار الكهربائي إذا كانت الأمطار غزيرة.
- البقاء في المنزل أو في مكان مغطى، ومتابعة الاستماع للنشرات الجوية والتعليمات.
- لا تقف في النوافذ أو أماكن مفتوحة عند حدوث البرق والرعد.
الإجراءات الوقائية في حالة حدوث عاصفة رملية
- في حال حدوث عاصفة رملية، غطي أنفك وفمك بكمامة أو منديل مبلل بالماء، وضع نظارات لحماية العينين.
- تجنب الوقوف تحت الأشجار العالية.
- تجنب الوقوف تحت الإعلانات المعلقة واللافتات.
- تجنب البقاء في الأماكن المفتوحة، خاصة إذا كنت مصابا بالحساسية أو الربو أو التهابات صدرية.
- إلزم المنزل وتابع النشرات الجوية وأخبار العاصفة، حتى مرورها بسلام.