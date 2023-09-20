وزير التعليم: إعداد مقياس مصري للقراءة والكتابة لتحديد مستوى الطلاب

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّه سيتم إعداد مقياس مصري للقراءة والكتابة لتحديد مستوى الطلاب، يكون مرجعيا لتقديم الحلول، وسيتم عقد مؤتمر بشأن الموضوع وتقييم دوري وبرنامج علاجي في المرحلة الابتدائية في ضوء التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع مجلس إدارة المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، في مقر المركز القومي للامتحانات، بحضور عدد من قيادات الوزارة والمركز وأساتذة الجامعات.

مؤتمر قومي لإعداد مقياس القراءة والكتابة

وتطرق الوزير إلى انضمام مصر رسميا للشراكة العالمية للتعليم GPE، مؤكدًا أنّه يتم العمل وفقًا للشراكة في إعداد خطة تطوير قطاع التعليم قبل الجامعي في ضوء نتائج تحليل القطاع، وانطلاقًا من أهداف التنمية المستدامة 2030 وبرنامج الحكومة المصرية والمعايير الدولية.

وشهد الاجتماع التصديق على محضر اجتماع مجلس إدارة المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بالجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ 2023/2/26، والنظر في الموافقة على مشاركة مصر في دراسة (PISA) والتي تشرف عليها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

اعتماد الحساب الختامي للمركز القومي للامتحانات

وشهد الاجتماع استعراض أعمال وإنجازات المركز بأقسامه الخمسة خلال العام الدراسي 2022-2023.

وفي ختام الاجتماع تم الموافقة على اعتماد الحساب الختامي للمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي عن العام المالي 2022-2023.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، والدكتور رمضان محمد رمضان مساعد الوزير للتقييم والامتحانات، والدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط والمتابعة، والدكتورة جيهان كمال مساعد الوزير للبحوث التربوية، والدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، والمستشار أشرف سيد إبراهيم المستشار القانوني للوزير، والدكتور مندور عبد السلام مدير المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية، والدكتورة زينب خليفة مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، والدكتورة إيمان أحمد هريدي عميد كلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، والدكتور أشرف راشد علي رئيس مجلس قسم التقويم، والدكتور حسیب محمد حسیب رئيس مجلس قسم العمليات، والدكتور الفرحاتي السيد محمود رئيس مجلس قسم البحوث، والدكتور أحمد فهيم بدر رئيس مجلس قسم التدريب والإعلام، والدكتور المعتز بالله زین الدین محمد رئيس مجلس قسم تطوير الامتحانات، والدكتورة دينا محمد حافظ الأمين العام للمركز القومي للامتحانات.