أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023، وينتظر أولياء الأمور والطلاب فتح باب تقليل الاغتراب، للتحويل من كلية لكلية أو من معهد لمعهد، ونستعرض بوابة «الوطن» خطوات تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2023.

خطوات تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2023

وحددت الوزارة خطوات تقليل الاغتراب 2023 لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية، والتي جاءت على النحو التالي:

- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هــنـــا.

- اختيار مرحلة تقليل الاغتراب 2023.

- كتابة رقم الجلوس والرقم السري دون أخطاء.

- تحديد الكلية أو المعهد المراد التحويل إليه.

- الضغط على جملة تم التسجيل.

التحويل من كلية لأخرى بعد ظهور نتيجة التنسيق

وأوضح المشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي السيد عطا، أنه سيتم فتح باب تقليل الاغتراب للطلاب الذين لديهم رغبة في التحويل من كلية لأخرى أو من معهد لآخر بعد ظهور نتيجة التنسيق، موضحا أن المرحلة الأخيرة للتنسيق، كانت متاحة للطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية والمتمثلة في دبلوم المدارس الفنية نظام ثلاث وخمس سنوات، ودبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام عامين بعد الثانوية.