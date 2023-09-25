«التعليم العالي»: إنشاء 10 جامعات تكنولوجية لطلاب التعليم الفني بدعم من الرئيس

منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مقاليد الحكم، وضع قضية التعليم الجامعي على رأس أولويات اهتماماته الشخصية، إيمانًا منه بإن التعليم القاطرة نحو المستقبل، ولذك، كان إنشاء الجامعات التكنولوجية، بمختلف التخصصات في المحافظات، التي أضاءت الطريق لطلاب الشهادات الفنية.

إنشاء 10 جامعات تكنولوجية حكومية

وقال الدكتور أحمد الصباغ، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون التعليم الفني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الوزراة في ظل توجهات الدولة المصرية واستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، نجحت في إنشاء 10 جامعات تكنولوجية حكومية بمختلف التخصصات في المحافظات، لطلاب الدبلومات الفنية والحاصلين على شهادة الثانوية العامة.

ومن جهتها، قالت الدكتورة هبة فاروق، رئيس جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية، إن الجامعات التكنولوجية الجديدة بمختلف المحافظات التي وصلت لـ10 جامعات، هي بمثابة رئة جديدة ومتنفس حيوي لطلاب التعليم الفني والدبلومات في مصر، مؤكدة اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية بالتعليم التكنولوجي كأحد روافد التنمية والتقدم لطلاب الجامعات.

وأضافت أن الجامعات التكنولوجية تسهم في إخراج كوادر فنية تكنولوجية متميزة، وهي إحدى فلسفة الدول المتقدمة في التعليم التكنولوجي.

10 جامعات تكنولوجية بالمحافظات

-جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية

- جامعة برج العرب التكنولوجية

- جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية

- جامعة طيبة التكنولوجية

- جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية

- جامعة سمنود التكنولوجية

- جامعة مصر الدولية التكنولوجية

ـ جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية

ـ جامعة الدلتا التكنولوجية

ـ جامعة بني سويف التكنولوجية