«التعليم العالي»: الدولة اعتمدت مسارات متعددة لتنمية قدرات الشباب

لقيت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لملتقى شباب الجامعات، إشادة واسعة من قبَل رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، مؤكدين أنها خطوة على الطريق الصحيح، وتكلل جهود الدولة فى الارتقاء بشبابها.

اهتمام غير مسبوق بطلاب الجامعات

وأكد الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أنّ هناك اهتماماً غير مسبوق من قبَل الدولة، خلال السنوات الماضية، بطلاب الجامعات، انعكس فى دعم كبير للأنشطة الطلابية، بما يتماشى مع رؤية وتوجهات واستراتيجية الدولة تجاه الشباب وتمكينهم، مضيفًا أن الوزراة تعمل في مسارات متعددة لتنمية قدرات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل من خلال إنشاء مراكز تدريب التطوير المهني الموجودة في الجامعات

والمسار الثاني يتمثل في تنمية صندوق دعم الابتكار بالتعاون مع الجامعات لتنمية المواهب والابتكار، سواء للشباب المتفوق مهارياً أو النوابغ، والمسار الثالث يتمثل في مشاركة الطلاب في المسابقات على المستويين المحلي والدولي، مؤكداً أن تلك المسارات تأتي في إطار رؤية وتوجهات الدولة لبناء المواطن.

الرئيس السيسي يضع الطلاب والتعليم على رأس أولوياته

من جهته، أكد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، أن الدولة تهتم بالشباب في كل المجالات وشبابها المتميزين، لافتاً إلى أن الرئيس السيسي، منذ توليه الحكم، وهو يضع الطلاب والتعليم على رأس أولوياته من حيث الاهتمام والعمل أيضاً على تلبية احتياجاتهم.

وأكد الدكتور حسان النعمانى، رئيس جامعة سوهاج، أن الدولة تمنح الشباب العديد الحوافز والاهتمام بهم بمختلف المجالات، موضحًا أنها تقدم دعما للطلاب ودفعة كبيرة وحافزاً لهم في أن يكونوا وقود المستقبل والحضارة المصرية، ويؤكد ثقة الدولة فى شبابها بمختلف المحافل.