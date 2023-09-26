في ذكرى ميلاد «ملكة المونولوج».. كيف هددت ثريا حلمي عرش إسماعيل ياسين؟

كان مشوارها علامة في تاريخ الفن المصري، إذ استطاعت الفنانة الراحلة ثريا حلمي، أن تتنوع بأعمالها بين المونولوج والسينما والمسرح، حتى أنها مثلت تهديدًا على مسيرة الفنان إسماعيل ياسين، بسبب كثرة الأعمال بينهما.

لم يكن دخول ثريا حلمي إلى المجال الفني صدفة، بل ساعدتها شقيقتها المطربة ليلى حلمي على الظهور منذ صغرها، فكانت تذهب إلى المسرح لتؤدي فقرات من فن المونولوج، وبسبب تفاعل الجمهور معها، التحقت بفرقة ببا عز الدين، للفنانة اللبنانية ببا عز الدين، التي جاءت الي مصر، لتطلق فرقتها وفي وقت قصير، أصبحت واحدة من أهم راقصات الصولو، بحسب تقاير على ماسبيرو.

التحاق الفنانة ثريا حلمي بفرقة «ببا عز الدين»

كانت ثريا حلمي تسافر إلى لبنان، ضمن فرقة «ببا عز الدين»، على الرغم أن عمرها في ذلك الوقت، لا يتعدى 8 سنوات، وعملت وقدمت عددًا كبيرًا من المونولوجات، أشهرها «عايز أروح، اديني عقلك، يا سيدي عيب، إدي العيش لخبازه، عيب اعمل معروف، عايز أروح».

رحلة ثريا حلمي في السينما

لم تنل الراحلة ثريا حلمي شهرة واسعة، إلا عندما طرقت باب السينما، وشاركت في عدة أفلام منها «لو كنت غني، والعريس الخامس، دلال المصرية، السوق السوداء، من الجانى، كازينو اللطافة، القرش الأبيض».

عملت الفنانة ثريا حلمي مع الفنان الراحل اسماعيل ياسين، كانوا علامة في تاريخ السينما المصرية، حتى انتشرت شائعة ارتباطهما، التي هزت الوسط الفني، وكانت ستؤثر بالسلب على إسماعيل ياسين، نتيجة كثرة الأعمال التي جمعت بينهما، ومنها: «حلاق بغداد، إسماعيل ياسين في بيت الأشباح، إسماعيل ياسين يقابل ريا وسكينة، بشرة خير، حلال عليك، الهوا مالوش دوا، كلمة الحق، حظك هذا الأسبوع، كيلو 99، عجيب أفندى».

أعمال الفنانة ثريا حلمي

قدمت الفنانة الراحلة ثريا حلمي، على مدار مشوارها الفني، حوالي 300 مونولوج، و70 عملًا بين السينما والمسرح، حتى توفيت في 9 أغسطس 1994.