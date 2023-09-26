20 ألف طالب يشاركون في الاحتفال بتفوق جامعات مصر بجامعة قناة السويس

انطلقت فعاليات الاحتفال بتفوق جامعات مصر، منذ قليل، في جامعة قناة السويس، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحضور طلاب الجامعات المختلفة لتكريم عدد من أوائل الجامعات، وإدارة حوار طلابي مع الرئيس.

الاحتفال بتفوق جامعات مصر بجامعة قناة السويس

ويشهد فعالية الاحتفال بتفوق جامعات مصر في جامعة قناة السويس، حضور طلاب من جامعات القاهرة وعين شمس وطنطا والمنصورة والزقازيق والعريش ودمياط والإسكندرية وبني سويف وسوهاج والفيوم والأقصر وأسوان وقنا وكفر الشيخ والبحيرة وبنها والمنوفية وأسيوط.

ويحضر الاحتفال بتفوق جامعات مصر في جامعة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، ما يقرب من 20 ألف طالب وطالبة من مختلف الجامعات المصرية في استاد قناة السويس، بمنطقة نمرة 6 بمحافظة الإسماعيلية.

ويتخلل الاحتفال بتفوق جامعات مصر في جامعة قناة السويس، كلمة للرئيس السيسي، وعدد من الفقرات الفنية وتكريم أوائل الطلاب من مختلف الجامعات المصرية.

كما يتضمن الاحتفال المستمر على مدار أسبوع، أنشطة رياضية كدوريات كرة القدم الخماسية وكرة السلة للشباب والفتيات وكرة الطائرة للشباب والفتيات ومسابقات للشطرنج ومسابقات في الرسم والتمثيل وورش عمل مختلفة في التصوير والمسرح، إلى جانب عدة رحلات في محافظة الإسماعيلية، تتضمن زيارة مشروع قناة السويس الجديدة ومتحف الإسماعيلية.

الرئيس السيسي يصل جامعة قناة السويس للاحتفال بتفوق جامعات مصر

ووصل الرئيس السيسي إلى مقر جامعة قناة السويس للاحتفال بتفوق جامعات مصر صباح اليوم الثلاثاء، فيما شهدت الإسماعيلية تعليق لافتات ترحيبية بالرئيس السيسي بمدخل المدينة.

ويعقد الرئيس السيسي صباح اليوم، اجتماعا بحضور وزير التعليم العالي مع المجلس الأعلى للجامعات قبل انطلاق الاحتفال بتفوق جامعات مصر في جامعة قناة السويس.