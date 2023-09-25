تفاصيل تطوير مستشفى جامعة قناة السويس.. غرف عمليات ومبنى جديد للعيادات

شهدت مستشفيات جامعة قناة السويس طفرة كبيرة في تطوير العيادات وغرف العمليات ومبني الطوارئ، استعداداً للانضمام في مشروع التأمين الصحي لرفع مستوى الخدمة المقدم للمرضى.

وقال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس في بيان صحفي، إن وزير التعليم العالي صدق على تطوير كامل للمستشفى الجامعي يشمل غرف العمليات والتي تم تطويرها بأحدث الأجهزة، مشيرا إلى أن عمليات التطوير شملت رفع كفاءة البنية التحتية للأعمال المدنية والكهربائية والميكانيكية وأعمال الحريق والواجهات، والتكييف المركزي، وغيره من التجهيزات بسعة 206 أسرة في ضوء معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

مبنى للعيادات الخارجية

وأضاف «مندور» أنه يجري حالياً إنشاء مبنى على مساحة 2230 يشمل جميع العيادات التخصصية 74 عيادة تخصصية، و7 قاعات درس بخلاف صيدليات وأماكن انتظار للمرضى، كما يجري إنشاء مركز لطب الأسرة مكون من 15 عيادة خارجية، ومعامل تحاليل طبية، ووحدة أشعة وصيدلية، وتشمل العيادات 6 عيادات لطب الأسرة و2 عيادة لطب الأسنان و3 عيادات لطب النساء والتوليد و2 عيادة للتطعيمات والطفل السليم وعيادة باطنة، وعيادة أطفال.

إنشاء مستشفى متخصص للأطفال

وأعلن وضع حجر الأساس لأحدث مستشفى متخصص في طب الأطفال بالإسماعيلية لخدمة أهالي المحافظة، والمحافظات المجاورة، ويضم 6 عيادات خارجية عامة وتخصصي، وغرفة لتصنيف الحالات، وقسم لطوارئ الأطفال وحديثي الولادة إلى جانب وحدة الحضانات بسعة 16 حضانة، و 8 غرف بسعة 16 سرير في الطابق الأول فيما يشمل الطابق الثاني 8 غرف بسعة 16 سرير، ووحدة للعناية المركزة بسعة 16 سرير عناية.