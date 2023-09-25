طفرة في جامعة قناة السويس.. كليات جديدة ومستشفى للأطفال ومدينة للطالبات

على مدار الأعوام الماضية، شهدت جامعة قناة السويس طفرة كبيرة في الإنشاءات، وذلك بعد استحداث كليات جديدة داخل الجامعة، ونقل عدد من الكليات من مقر الجامعة القديم إلى المقر الجديد بمدخل مدينة الإسماعيلية.

وبحسب البيانات الرسمية لجامعة قناة السويس، فإن التطوير لم يتوقف فقط عند إنشاء المباني الجديدة ونقل بعض الكليات، حيث تم استحداث كليات جديدة لتأهيل الخريجين لسوق العمل.

افتتاح مبان وكليات جديدة

وقال الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إنه مع بداية العام الدراسي الجديد 2023- 2024 سيتم افتتاح مبنى كلية الحاسبات والمعلومات الجديد، وكذلك مبنى كلية الألسن الجديد، بعد انتهاء العمل بهما، إضافة إلى عدد من أعمال التطوير التي تُجرى داخل الحرم الجامعي، وتشمل افتتاحات مبنى معهد الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي يضم دورا أرضيا وثلاثة طوابق متكررة بمسطح 2000 متر مربع للدور الواحد، وبمسطح إجمالي 8000 متر مربع.

وقال «مندور»، إن المبنى يتكون من قاعات متعددة الأغراض، و4 قاعات محاضرات، و8 معامل حاسبات، ومسرح وقاعات ترجمة ومكاتب إدارية وغرف تحكم.

مستشفى للأطفال ومبنى لمدينة الطالبات

وأشار رئيس جامعة قناة السويس إلى وضع حجر أساس لمبنى جديد لمدينة الطالبات، لاستيعاب عدد أكبر من الطلاب المترددين على الجامعة، وذلك على مساحة 1500 متر وارتفاع 4 طوابق.

وأضاف «مندور»، في بيانات صحفية، أن الجامعة استحدثت مستشفى جديد لطب الأطفال لخدمة أهالي محافظة الإسماعيلية ومدن منطقة القناة، وهي الأولي من نوعها، في المنطقة.

وأشار «مندور» إلى تطوير مبنى الاختبارات الإلكترونية بجامعة قناة السويس، والمقام على مساحة 1800 متر، ويتكون من 5 طوابق لخدمة طلاب الجامعة في أداء الامتحانات بسهولة ويسر، ويضم صالة اختبارات إلكترونية بمساحة 1200 متر مربع، بسعة 650 طالبا وطالبة، وغرف خدمات لشبكة المعلومات والكهرباء والتكييف المركزي، ومكاتب إدارية، و8 غرف لكل طابق.