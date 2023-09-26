دعاء المولد النبوي الشريف.. خطيب بـ«الأوقاف»: لا يوجد نص محدد

يعتقد كثيرون أنّ هناك ذكرا ودعاء مخصصين للمولد النبوي الشريف، تيمناً بيوم ميلاد النبي محمد، الأمر الذي أثار موجة من الجدل حول وجود صيغة لدعاء المولد النبوي، وتردد سؤال هل هناك دعاء محدد للمولد النبوي؟ وهو ما يجيب عنه التقرير التالي، لا سيما أنّ الدعاء من الأمور المستحبة في كل وقت وللمسلم أن يسأل المولى عز وجل من خير الدنيا والآخرة.

هل هناك دعاء محدد للمولد النبوي؟

وحول ما إذا كان هناك دعاء مخصوص في المولد النبوي، فقد نفى الشيخ خالد الجمل، الداعية الإسلامي والخطيب بالأوقاف، أن يكون هناك دعاء محدد للمولد النبوي، وتابع: «لاشك أنّ مولد النبي هو من أيام الله، ويستحب فيه الإكثار من ذكر الله والصلاة على النبي محمد ولكن ليس هناك دعاء محدد لذلك اليوم».

آلية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

وقال الخطيب بالأوقاف في تصريحاته لـ«الوطن»: «أوصي جموع المسلمين بالإكثار من دعاء الله، كون ذلك اليوم من أيام الخير للبشرية ففيه ولد سيد الخلق عليه الصلاة والسلام»، مؤكدا ضرورة اتباع هدي النبي محمد عليه السلامإذ كان النبي، صلى الله عليه وسلم، والصحابة الكرام كانوا يحتفلون بيوم مولده بالصوم، مشدداً على أنّ توقير النبي محمد من توقير الله، والاحتفال بيوم المولد الشريف من صلاة وصوم هو تقرب لله تعالى.

كما يستحب الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سواء في ذكرى مولده أو في أي وقت، ومن أفضل صيغ الصلاة عليه: «اللهمَّ صلِّ على محمدٍ وعلى آلِ محمدٍ كما صليتَ على إبراهيمَ وعلى آلِ إبراهيمَ إنك حميدٌ مجيدٌ ، اللهمَّ بارِكْ على محمدٍ وعلى آلِ محمدٍ كما باركتَ على إبراهيمَ وعلى آلِ إبراهيمَ إنك حميدٌ مجيدٌ».