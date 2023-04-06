الشيخ خالد الجمل يوضح 3 رسائل ضمن أحداث مسلسل رسالة الإمام

أوضح الشيخ خالد الجمل، الداعية الإسلامي والخطيب بوزارة الأوقاف، عددا من الرسائل المهمة التي تضمنها مسلسل رسالة الإمام بطولة الفنان خالد النبوي، والذي يجسد فيه شخصية الإمام الشافعي، وفترة تواجده في مصر، ونشر الشيخ خالد الجمل، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» ثلاث رسائل هامة تضمنتها الأحداث الأخيرة من مسلسل رسالة الإمام، والتي جاءت كالتالي:

الشيخ خالد الجمل يوضح رسائل الإمام

1- الموعظة للعوام والنصيحة للأخوة والتذكرة للخواص «أهمية اختيار نوع الخطاب تبعا لنوع المخاطب».

2- قال قائل له: «أخشي يا إمام أن يتهمك الخصوم بموالتك للوالي لمصاحبتك ابنه في السفر» فقال الإمام: «لا حاجة لي إلا تبليغ العلم»، أي «بلغ العلم للجميع ولا تخشي ما سيقولوه عنك».

3- قال لولده «لو لم تساعد هذه المرأة المكلومة في البحث عن ولدها لقلت أنك لست أهلا للعلم النافع» أي «العلم وسيلة وليس هدفا».

ﻣﺳﻠﺳل رﺳﺎﻟﺔ اﻹﻣﺎم

وﻣﺳﻠﺳل رﺳﺎﻟﺔ اﻹﻣﺎم من بطولة النجم ﺧﺎﻟد اﻟﻧﺑوي، ويشارك معه نخبة من نجوم فن الدراما المصرية والعربية، منهم أروى جودة وحمزة العيلي، وسيناريو وحوار وإشراف على الكتابة السيناريست محمد هشام عبية، ومن إخراج الليث حجو.