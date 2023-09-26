«الأوقاف» تستعرض إنجازاتها لتحسين أحوال الأئمة: مليار جنيه سنويا

أصدرَت وزارة الأوقاف، تقريرا بعنوان «وزارة الأوقاف.. 10 سنوات من الإنجاز والعطاء» توضح من خلاله الإنجازات التي حققتها على أرض الواقع في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي في شتى مسئولياتها الدعوية والاجتماعية والتنموية، وكان من بينها تحسين أحوال الأئمة.

تحسين أحوال الأئمة في عهد السيسي

واستعرضت وزارة الأوقاف في بيانها «تحسين أحوال الأئمة» في عهد الرئيس السيسي وجاءت كالتالي:

- زيادة في بدل صعود المنبر قدره 1000 جنيه في يناير 2016.

- زيادة ثانية قدرها 600 جنيه لحملة الليسانس، و800 جنيه لحملة الماجستير، و1000 جنيه لحملة الدكتوراه في يونيو 2019.

- زيادة ثالثة قدرها 500 جنيه لحملة الدكتوراه، و300 جنيه لحملة الماجستير، و100 جنيه لحملة دبلوم الدراسات العليا وخريجي البرنامج الرئاسي في يناير 2021.

- زيادة رابعة قدرها 250 جنيهًا في بدل صعود المنبر في سبتمبر 2021.

- زيادة خامسة قدرها 400 جنيه في بدل صعود المنبر في مارس 2023، وذلك إضافة إلى العلاوات المقررة لجميع موظفي الدولة.

- الأمر الذي زاد معه إجمالي دخل الإمام حديث التعيين على الدرجة الثالثة من الحاصلين على الدكتوراه 461.01%، ليصبح 7950,10 جنيه بدلًا من 1417,1 جنيه.

- في حين بلغت زيادة الإمام المعين على الدرجة الأولى من الحاصلين على الدكتوراه نحو 7257,03 جنيه، ليصبح الإجمالي 10006,20 جنيه بدلًا من 2749,17 جنيه.

- فيما بلغت أقل زيادة لأحدث إمام معين على الدرجة الثالثة من حملة الليسانس نحو 5833 جنيهًا، ليصبح الإجمالي 7250,10 جنيه بدلا من 1417,1 جنيه.

2- توفير الزي الأزهري المجاني اللائق للأئمة والواعظات.

3- توفير منح ماجستير مجانية بلغت في عام 2021م وحده 780 منحة ماجستير مجانية، بإجمالي 1339 منحة مجانية شاملة الكتب والدراسة خلال 4 سنوات، مع المعهد العالي للدراسات الإسلامية، وجامعة الأزهر، والجامعات المصرية.

- تحسين أحوال خطباء المكافأة، بزيادات تراوحت ما بين 618% كحد أعلى، و300% كحد أدنى، وبدلات شيوخ وأعضاء المقارئ، ومكاتب تحفيظ القرآن الكريم.

- جاء ذلك بإجمالي تكلفة تقدر بأكثر من مليار جنيه سنويًّا من الموارد الذاتية للوزارة.