متي يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي؟.. اضبط ساعتك في هذا الموعد

اقترب موعد العمل بالتوقيت الشتوي في مصر، وذلك بعد نحو 6 أشهر من بدء العمل بالتوقيت الصيفي، وفقا لقرار مجلس الوزراء الذى بدء في نهاية أبريل الماضي، وخاصة في الجمعة الأخيرة من الشهر، إذ تم من خلالها تقديم الساعة 60 دقيقة، وهي خطوة جاءت في إطار خطة الحكومة لترشيد وتوفير الطاقة، ودعمها بالموافقة مجلس النواب المصري.

العمل بالتوقيت الشتوي

سيبدأ العمل بالتوقيت الشتوي 2023 عند دقات 12 منتصف ليل الخميس الموافق 26 أكتوبر، من خلال تأخير الساعة 60 دقيقة، وبذلك تصبح الساعة 11 مساء بدء من 12 صباحا.

فوائد العمل بالتوقيت الصيفي

وكان مجلس الوزراء قد أعلن أن الهدف من العمل تطبيق بالتوقيت الصيفي، حيث ووفر للدولة فوائد عديدة، أبرزها:

- الحصول على أكبر قدر من ترشيد الطاقة.

- توفير 10% من إجمالي الاستهلاك في المواد البترولية.

- فوائد مادية بسبب ترشيد استهلاك الكهرباء .

- توفير مبلغ 150 مليون دولار في العام، نتيجة ترشيد الكهرباء.

متى بدء العمل بالتوقيت الصيفي أول مرة

يذكر أنه تم العمل بالتوقيت الشتوي والصيفي لأول مرة في مصر منذ أربعينات القرن الماضي خاصة في عام 1940، وبعد ذلك توقف العمل به أكثر من 3 سنوات، وعاد مرة أخرى عام 1945 ثم توقف، وعاد في عام 1957، وفي 2016 تم صدور قرار بإيقاف العمل به؛ ليعود من جديد في أبريل عام 2023.