مع اقتراب نهاية فصل الصيف، أصبح الاهتمام بمعرفة موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2023، على قائمة اهتمام شريحة كبيرة من المواطنين، خاصة مع اقتراب العام الدراسي 2023-2024 الذى سيبدأ أول أكتوبر المقبل.

موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2023

موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2023، هو ليلة الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر التي توافق الـ27 من من الشهر ذاته، وفقا لقرار مجلس الوزارء، حيث إنّ العمل بالتوقيت الصيفي بدأ من 28-4-2023 الماضي، ومستمر نحو 6 أشهر حتى الخميس الأخير من أكتوبر المقبل، على أن يكون الجمعة الأخيرة من أكتوبر بداية العمل بالتوقيت الشتوي.

مشروع قانون تطبيق التوقيت الصيفي

يذكر أنّ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق نهائيا على مشروع الحكومة بشأن تطبيق نظام التوقيت الصيفي، في إطار خطة الحكومة لترشيد الطاقة والاستهلاك، نظرا لما يشهده العالم من تغيرات في الظروف والمتغيرات الاقتصادية.

وتضمن مشروع القانون موعد تطبيق التوقيت الصيفي، والذي بدأ من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل ومستمر حتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، ووفقا للقانون، فإنّ الساعة القانونية في مصر، هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار 60 دقيقة.