موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2023.. يبدأ خلال الشهر المقبل

أسابيع قليلة ويحل موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2023، وذلك بانتهاء التوقيت الصيفي، الذي تعمل به الحكومة منذ أبريل الماضي، وقررت تطبيقه من أجل ترشيد الاستهلاك للطاقة الكهربائية.

وينتظر كثيرون الإعلان عن موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2023، لمعرفة كيفية ضبط ساعتهم.

موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2023

وأعلن مجلس الوزراء العمل بالتوقيت الصيفي يوم 28 أبريل الماضي، وتم تقديم الساعة 60 دقيقة لمدة تقارب على الـ6 أشهر.

ويأتي موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2023، ليكون في 26 أكتوبر المقبل؛ على أن يتم تأخير الساعة 60 دقيقة إلى الوراء.

ويمكن تغيير التوقيت في منتصف ليلة 26 أكتوبر لتصيح الحادية عشرة مساءً بدلًا من الثانية عشرة صباحًا.

فوائد العمل بالتوقيت الصيفي

وقرر مجلس الوزراء تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي، بداية من أبريل الماضي، بهدف الحصول على أكبر قدر من ترشيد الطاقة، إذ يتم عن طريق ذلك توفير 10% من إجمالي الاستهلاك، في ظل ارتفاع كبير في أسعار الطاقة والمواد البترولية، كما أشار المجلس في بيان له إلى أن تطبيق التوقيت الصيفي يساهم في توفير 1% من استهلاك الكهرباء مما يؤدي إلى توفير مبلغ 150 مليون دولار في العام.