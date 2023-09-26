محافظ سوهاج: إقامة شوادر لبيع السلع الغذائية ومستلزمات الدراسة بأسعار مخفضة

عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعا لبحث موقف السلع التموينية والمواد الغذائية وتوفيرها ومتابعة الأسواق، وتكثيف الحملات التموينية لضبط الأسعار، والعمل على توفير المستلزمات المدرسية، بحضور اللواء أشرف نصحي رئيس جهاز حماية المستهلك بسوهاج، ومحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين، وأسامة المصري مدير عام إدارة السياحة، وممثلي مديرية التضامن الاجتماعي، ومباحث التموين، والغرفة التجارية، والمصرية لتجارة الجملة.

تنسيق الجهات المعنية بالمحافظة

وأكد محافظ سوهاج، خلال الاجتماع، ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية لإقامة الشوادر والمعارض اللازمة لتوفير السلع التموينية والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة للمواطنين، موجها رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بتوفير مساحات الأراضي المطلوبة لإقامة هذه الشوادر والمعارض.

تكثيف حملات التموين

ووجه المحافظ بتكثيف الحملات التموينية والمرور والتفتيش على جميع الأسواق والشوادر والمعارض القائمة والمنافذ الثابتة والمتحركة والمحال التجارية والمخابز ومراكز توزيع السكر والأرز والزيت؛ للتأكد من توافر كل الاحتياجات اللازمة للمواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد محتكري السلع والمواد الغذائية بهدف رفع أسعارها.

وشدد «الفقي» على ضرورة التأكيد على كل سلاسل السوبر ماركت ومحلات البيع سواء الجملة أو التجزئة للإعلان عن الأسعار بصورة واضحة على السلع، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مؤكدا ضرورة إعداد بيان بالخارج من المصدر من سلع مطابقا لما يتم دخوله بالأسواق لضمان وصوله إلى مستحقيه.

ووجه المحافظ بضرورة التنسيق مع المجتمع المدني، والجمعيات والمؤسسات الأهلية، وكل الجهات المعنية، لتنظيم الشوادر والمعارض المدرسية لاستقبال العام الدراسي الجديد، وتوفير الزي المدرسي، والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة للمواطنين.

ضوابط عمل المراكب السياحية

ناقش الاجتماع كذلك الضوابط المنظمة لمرور المراكب السياحية بنهر النيل، ووجه المحافظ بإلزام تلك المراكب بخطوط السير الملاحية؛ حفاظا على سلامة المواطنين.

تقديم الدعم لأسر ضحايا ليبيا

كما تناول الاجتماع عرض موقف الأسر المتضررة من أحداث فيضانات ليبيا، وأكد تقديم أوجه الدعم سواء مادي أو عيني لأسر ضحايا الفيضانات، وتوفير الرعاية الكاملة لهم بما يساعدهم على تجاوز تلك الأضرار.