محافظ سوهاج يلتقى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر

التقى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، بمكتبه الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والوفد المرافق له، في ختام جولته الرعوية لصعيد مصر بمحافظات المنيا وأسيوط وسوهاج، بحضور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، والعميد عمرو أبو سحلي وكيل الأمن الوطني بسوهاج، والقس عماد شوقي راعي الطائفة الإنجيلية بسوهاج.

ترحيب بوفد الهيئة الإنجيلية

ورحب محافظ سوهاج اللواء طارق الفقي بالدكتور القس أندريه زكي والوفد المرافق له، معبرًا عن سعادته بالزيارة التي تملأها مشاعر المحبة والوطنية الصادقة على أرض محافظة سوهاج.

نهضة تنموية بمحافظة سوهاج

ومن جانبه قال رئيس الهيئة الإنجيلية خلال الزيارة إن ما تشهده محافظة سوهاج من تطور وتنمية حقيقية ملحوظة يستحق الإشادة، كما نسعد في زيارة محافظة سوهاج بأجواء المحبة الصادقة بين المصريين، موجها الشكر للمحافظ على الجهد المبذول والدعم الدائم للطائفة الإنجيلية بسوهاج.