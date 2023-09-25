«ناسا» تستخرج عينات من كويكب بينو قد تحمل أدلة على «أصل الحياة»

انتهت مهمة لمركبة «أوزيريس ركس» التابعة لوكالة ناسا الأمريكية، استغرقت سبع سنوات على كويكب بينو الذي يحمل أسرارًا مهمة عن نظامنا الشمسي والحياة على الأرض، بالعودة الناجحة للمركبة من الكويكب بينو بجمع عينات منه تكشف الكثير من الأسرار.

أهمية العينات المجموعة من الكويكب

تعد العينة موردا قيما للعلماء الذين يريدون فهم كيفية تشكيل النظام الشمسي وتأثيره على الحياة على الأرض، حيث تعد هذه المهمة أول مركبة فضائية أمريكية تستخرج موادا من أحد الكويكبات، وهدفها الرئيسي جمع المواد من الكويكب الذي قد يحمل أدلة على تكوين نظامنا الشمسي ونشوء الحياة، وذلك بحسب صحيفة «نيويورك تايمز الأمريكية».

وأشاد مدير ناسا بيل نيلسون بنجاح المهمة، ورأى أنها أثبتت أن ناسا قادرة على تحقيق إنجازات ملهمة وتقريب البشر من فهم الكون.

تحديات كبيرة أمام المهمة

واجهت المهمة تحديات كبيرة، بما في ذلك الجهود طويلة المدى للحصول على موافقة وكالة ناسا للطيران بالمهمة، ويعد الكويكب «بينو» مهما لأنه يحمل آثارا جيولوجية قديمة ونادرة تعود إلى مليارات السنين والتي قد تحمل أدلة حول كيفية نشأة الحياة على الأرض.

وتوجد نظريات تشير إلى أن الكويكبات مثل بينو ربما أسهمت في جلب المواد اللازمة للحياة إلى كوكبنا.