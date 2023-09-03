«صباح الخير يا مصر»: زيارة أكثر من مليون شخص للعلمين خلال شهرين إعجاز

أكد الإعلامي مصطفى كفافي، وجود صدى كبير وهائل وممتد لكل فعاليات مهرجان العلمين، والذي رفع شعار «العالم علمين»، مشددًا أهمية البناء على التجربة والاستفادة من النجاحات الكبيرة التي حققتها.

المهرجان نجح في الترويج لمدينة جديدة

وأضاف «كفافي»، خلال تقديم حلقة اليوم من ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناتين الأولى والفضائية المصرية: «نجح هذا المهرجان في الترويج لمدينة جديدة كواحدة من أفضل الوجهات السياحية في العالم، ولأول مرة يحدث هذا الأمر».

وتابع الإعلامي: «حدث ذلك من خلال أجندة فعاليات متنوعة وزاخرة بأنشطة موسيقية ورياضية وترفيهية تحدث لأول مرة على أرض مصر بهذا التنوع والزخم الكبير في نفس التوقيت وعلى نفس الأرض».

جذب مليون سائح

وواصل: «لدينا خطوة جلبت لنا أكثر من مليون سائح في غضون فترة زمنية وجيزة، واستطعنا تحويل أرض لم يكن يستطع أحد أن يمشي عليها إلى أرض يزورها أكثر من مليون سائح في شهرين أو أكثر قليلا، وهذا الأمر في حد ذاته إعجاز».