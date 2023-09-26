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وزير التعليم العالي: تجربة الجامعات الأهلية نجحت بفضل دعم الرئيس السيسي

كتب:

نرمين عفيفي
12:36 م | الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
وزير التعليم العالي والبحث العلمي

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ المجلس الأعلى للجامعات، يرغب في توجيه الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال حديثه باجتماع المجلس الأعلى للجامعات المنعقد بجامعة السويس، والذي حضره الرئيس قبيل انطلاق فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر: «الجامعات الأهلية بيشكروا حضرتك على الجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية، ومدى النجاح اللي حصل فيها، وهي تجربة نجاح تمت، شكرا للرئيس على المبادرة الناجحة لدعم التعليم العالي والبحث العلمي في الجامعات».

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