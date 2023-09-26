القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي

بعث الفريق أول محمـد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبـة الإحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1445 هـ.

وجاء في نص البرقية: «الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة يطيب لي أن أبعث لسيادتكم بالتهنئة بمناسبة الذكرى العطرة لمولد الرسول الكريم محمد صلوات الله عليه وسلامه الذي أرسله الله بشيراً للإنسانية وسراجاً هادياً إلى صراطه المستقيم، داعياً العلى القدير أن يعيدها عليكم بموفور الصحة والعطاء وعلى مصر وشعبها العظيم بكل الخير واليمن والبركات».

وأضاف: «إن رجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه المناسبة المباركة يؤكدون على تمسكهم بهدى الرسول الكريم والاقتداء بسيرته التي تعلى من قيم الإنسانية وتحث على السعي والجهاد من أجل البناء وحماية الأوطان، ماضين بكل شجاعة وإصرار في تنفيذ المهام والمسئوليات التي توكل إليهم لتظل مصر وقواتها المسلحة درعاً قوياً لشعبها وسنداً لأمتها العربية والإسلامية وكافة شعوب الإنسانية.. حفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم في بناء حاضر الوطن ومستقبله.وكل عام وسيادتكم بخير».

كما بعث الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.

وبعث الفريق أول محمـد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقيات تهنئة لكل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس الوزراء وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ووزير الأوقاف وفضيلة مفتي الجمهورية.

وأصدر الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي توجيهًا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا رجال القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام، إضافة إلى العاملين المدنيين بالقوات المسلحة والعاملين المدنيين بوزارة الإنتاج الحربي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

كما أصدر الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا رجال القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام، إضافة إلى العاملين المدنيين بالقوات المسلحة بهذه المناسبة.