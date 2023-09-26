محافظ الإسكندرية: 2805 مدارس جاهزة للعمل مع بدء العام الدراسي الجديد

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الانتهاء من استعدادات المدارس لانطلاق العام الدراسي الجديد السبت 30 سبتمبر الجاري، مؤكدا جاهزية المدارس لبدء الدراسة من خلال الانتهاء من أعمال «الإنشاءات - الصيانة - استخدام الفراغات» بكل المدارس على مستوى المحافظة، وزيادة عدد الفصول الدراسية لاستيعاب الكثافة الطلابية.

إنشاء 23 مدرسة جديدة في الإسكندرية

وأشار «الشريف» في بيان، إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء 23 مدرسة بعدد 441 فصلا دراسيا لاستيعاب عدد أكبر من الطلاب في مختلف المراحل التعليمية وخفض كثافة الفصول، كما تم الانتهاء من صيانة 96 مدرسة، موضحا وجود 2805 مدارس في مختلف مراحل وأنواع التعليم قبل الجامعي «عام وخاص وفني»، بإجمالي عدد 1,445,609 طلاب وطالبات، ومؤكدا استعداد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار 24 ساعة لاستقبال أي شكوة والتعامل الفوري معها.

حملات حول مدارس الإسكندرية

هذا وقد كلف الشريف؛ رؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة والتأكد من خلو محيط المدارس من التعديات والأسواق وتجمعات القمامة خارج الأسوار ورفع جميع صناديق القمامة من جوار الأسوار، وتهيئة كافة المدارس من خلال الإهتمام بالتشجير وزيادة المساحات الخضراء بجميع المدارس، استعدادا لممارسة الأنشطة المدرسية وتهيئة الملاعب لإستقبال الطلاب بداية الدراسة، مشيرا إلى أنه تم التأكد من اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق الإشتراطات الصحية والوقائية حفاظا على سلامة الطلاب من الأمراض المعدية وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة والسكان.

وأوضح «الشريف»، أن الإسكندرية من المحافظات التي تحظى برعاية ودعم كامل من القيادة السياسية لتطوير منظومة التعليم، لافتا إلى أن المحافظة تعمل بجميع أجهزتها لتوفير مناخ تعليمي مناسب للطلاب وتسعى جاهدة لتطوير الخدمات التعليمية المقدمة للمواطنين، وخاصة فيما يختص بالتوسع في بناء مدارس جديدة وزيادة أعداد الفصول لتستوعب أكبر عدد ممكن للحد من التكدس بالفصول، لا سيما في المناطق الأشد احتياجا لوجود مدارس.

تعليم الإسكندرية تستعد للعام الجديد

ومن جانبه قال الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إنّ تعليم الإسكندرية أنهى استعداداته للعام الدراسي الجديد بإنهاء كافة أعمال الصيانة البسيطة والشاملة بمدارس المحافظة، وكذلك نقل وندب بعض المعلمين كليًّا وجزئيًّا لسد العجز، كما تم تنظيم عدد من القوافل التعليمية بالإدارات التعليمية المختلفة، والتي قامت بجولات تفقدية على المدارس بنطاق كل إدارة بجميع مدارس المحافظة، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وعقد «أبوزيد» اجتماعًا مع مديري عموم الإدارات التعليمية والتعليم العام والتعليم الفني، وشدد فيه على تنفيذ الكتاب الدوري رقم 30 الصادر في أغسطس 2023 والمنظم لانطلاقة العام الدراسي الجديد بإزالة جميع الأبواب والفواصل الحديدية الموضوعة على السلالم والطرقات داخل وخارج المباني وتكثيف الإشراف المدرسي لتوفير كافة عوامل الأمان لأبنائنا الطلاب وإعداد الجداول وقوائم الفصول والاستعداد لتفعيل مجموعات الدعم المدرسي وفق القرار الوزاري 28 لعام 2023 وحظر تحصيل أية مبالغ مالية من الطالب أو أولياء الأمور وتنظيم معارض سفراء الخير بالتنسيق مع المشاركة المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني لتوفير بعض المستلزمات المدرسية لغير القادرين وتنظيم معارض أهلا مدرستي بأسعار أقل من الأسواق تخفيفًا للأعباء عن كاهل المواطنين.

الانتهاء من أعمال الصيانة بالمدارس

وأكد أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة والشاملة بالمدارس قبل بداية العام الدراسي، وكذلك الأفنية والطرقات والزجاج ودورات المياه وأسطح المدارس والأسوار والمقاعد وحجرات الأنشطة والإضاءة وقاعات الدراسة، وتجهيز غرفة العزل بالمدرسة وخطوط الحريق، وتجهيز غرف مصادر التعلم للطلاب المدمجين داخل المدارس الحكومية، وعمل ممشى خاص لذوي الاحتياجات الخاصة وضرورة وجود فصول ذوي الاحتياجات الخاصة بالدور الأرضي حرصا على سلامتهم.