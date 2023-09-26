وزير التعليم العالي: نعيد بناء مهارات الطلاب وفقا لاحتياجات المستقبل

قال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ العملية التعليمية تضمّنت صقل مهارات الطالب وفقا للاحتياجات المستقبلية في التعليم، فضلا عن إعادة بناء المهارات والكفاءات مثل التخصصات المستقبلية، وكيفية اكتساب أولادنا مهارات تمكنهم من مواجهة متطلبات وظائف المستقبل.

وأضاف عاشور، خلال جلسة بناء الإنسان ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنّ الجامعات التي أنشأتها الدولة، تعتمد على البرامج البينية، ولكي يكتسب الطالب تلك المهارات كان لابد من استكشاف نوع البرامج التي تمكنه من المواءمة مع احتياجات المجتمع والدولة مستقبلا.

وتابع وزير التعليم العالي، أنّ حديث العالم يدور في الوقت الحالي حول برامج في العلوم الإنسانية والطبيعية والتكنولوجية، وهي البرامج البينية، مثل أشهر جامعات العالم التي تتحدث عن برامج تجمع بين تخصصات علمية هندسة وعلوم وآداب، وطب وعلوم وطب أسنان، أو هندسة وحاسبات وعلوم، أو آداب وعلوم، وهكذا، قائلا: «الموضوع لا يفصل بين كليات نظرية وأخرى علمية أو تطبيقية، والبرامج تمهد للطلاب اكتساب مهارات تلحقه بوظائف المستقبل».