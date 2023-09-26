زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب جزر سليمان في المحيط الهادي

ضربت هزة أرضية بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر جزر سليمان اليوم الثلاثاء، وفق ما رصدته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي على موقعها على الإنترنت.

زلزال جزر سليمان

وبحسب الهيئة، فقد تعرضت دولة جزر سليمان التي تقع في جنوب المحيط الهادي لهزة أرضية متوسطة القوي صباح اليوم، على عمق 45.8 كيلومتر.

وقد تعرضت جزر سليمان خلال الأشهر الماضية لعدة زلازل وهزات أرضية عنيفة، ولم يتم رصد وجود أي خسائر بشرية أو مادية نتيجة الهزة الأرضية، كما نفت هيئة المسح الجيولوجي أن يؤدى الزلازل إلي حدوث تسونامي.

هزات أرضية تضرب جنوب المحيط الهادي

وتعرضت جزر سليمان الشهر الماضي لزلزال عنيف بقوة 7.3 درجة على مقياس ريختر على عمق عشرات الكيلومترات، وقد أسفر عن مقتل الكثيرين فضلا عن خسائر مادية تمثلت في المنشآت.