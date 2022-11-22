زلزال بقوة 7.3 درجة قرب سواحل جزر سليمان.. وتحذيرات من موجة تسونامي

ضرب زلزال بقوة 7.3 درجة على مقياس ريختر، قرب سواحل جزر سليمان الواقعة جنوب المحيط الهادئ، وأشار «نظام الإنذار الأمريكي»، إلى خطر حدوث موجات المد العاتية «تسونامي» في السواحل الواقعة على بعد 300 كيلومتر من مركز الهزة الأرضية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

من جانبها، قالت هيئة «المسح الجيولوجي» الأمريكية، إن الزلزال، كان على عمق 10 كيلومترات، وفقا لما ذكرته صحيفة «البيان» الإماراتية.

وأشارت «المسح الجيولوجي» الأمريكية، إلى أن الزلزال وقع على بعد 16 كيلومترا جنوب غربي «مالانجو» بجزر سليمان، فيما قالت وكالة أنباء «شينخوا» الصينية،إن مركز الزلزال، تم تحديده مبدئيا عند ملتقي دائرة عرض 9.796 درجة جنوبا وخط طول 159.605 درجة شرقا.

وأمس الاثنين، ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر قرب بلدة «سيانجور» في مقاطعة جاوا الغربية الإندونيسية، ما أسفر عن مقتل 162 شخصا، وتضرر أكثر من 2200 منزل تضرر ونزوح أكثر من 5300 شخص، وفاق لما ذكرته قناة «سي جي تي إن» الصينية.