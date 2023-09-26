رضا حجازي: بناء 120 ألف فصل في المدارس بتكلفة 140 مليار جنيه خلال 9 سنوات

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ المدرسة قبل عام 2014 لم تكن جاذبة على الإطلاق، ولم يكن بها فراغات تسمح بالتعلم الذي تتمناه الدولة المصرية لأبنائها في ظل الجمهورية الجديدة.

وأضاف «حجازي»، في كلمته، خلال فعاليات فعاليات جلسة بناء الإنسان بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ورؤساء اتحادات طلاب الجامعات المصرية، وتنقلها قناة إكسترا نيوز: «بدأنا في تغيير شكل المباني، وهو ما ظهر في مدارس مشروع حياة كريمة، فقد أصبح بها امتداد رأسي وفراغات وبنية تكنولوجية، والعدد ليس كاملا ونحتاج إلى المزيد».

وأشار وزير التعليم إلى أن مصر بها 552 ألف فصل، وفي الفترة من 2014 إلى عام 2023 تم بناء 120 ألف فصل بتكلفة قدرها 140 مليار جنيه وتزويدها بالإنترنت السريع، موضحًا أن هناك 9246 معملا مطورا وشاشات ذكية بواقع 36 ألفًا و210 شاشات؛ ما مكن الدولة في فترة كورونا من استكمال الموسم الدراسي.