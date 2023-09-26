«المالية»: مصر تسلم رئاسة مجلس محافظي البنك الآسيوي إلى أوزبكستان

سلّم الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بحضور جين ليتشون رئيس البنك، رئاسة مجلس محافظي البنك إلى أوزباكستان، التى تتولى استضافة الاجتماعات السنوية للبنك، العام المقبل، وذلك على هامش فعاليات اليوم الثاني للاجتماعات السنوية الثامنة بمصر.

بناءة لتعزيز الشراكات التنموية

وأعرب وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، عن تقديره للتعاون المثمر بين البنك وفريق العمل المصري برئاسة أحمد كجوك نائب الوزير، عضو مجلس إدارة البنك، الذى انعكس في التنظيم الجيد للاجتماعات السنوية الثامنة، موضحًا أننا نتطلع إلى استكمال ما بدأناه من مناقشات بناءة لتعزيز الشراكات التنموية، في أوزبكستان، العام المقبل، على نحو يتسق مع استراتيجية البنك الهادفة إلى تعزيز الترابط القاري، لتحقيق التنمية المستدامة، مع الاهتمام بقضايا التغيرات المناخية.

تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية

أضاف «معيط»، أن مصر تضع كل خبراتها وقدراتها لإنجاح استراتيجية تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية، حيث يتسق هذا التوجه مع المسار المصري الداعم والمحفز للاستثمارات الخاصة في شتى القطاعات ذات الأولوية الوطنية، والأفريقية أيضًا.

مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية

وأشار محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أن العمل والتعاون متعدد الأطراف يساعد بشكل محوري في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، التي لا تستطيع أي حكومة التعامل معها بشكل منفرد، في ظل ما يعانيه الاقتصاد العالمي، خاصة البلدان النامية والأفريقية من ارتفاع شديد في تكلفة التمويل بالأسواق الدولية، وزيادة أسعار السلع الأساسية بشكل غير مسبوق، بما يفرض أعباءً تمويلية على موازنات الدول، جنبًا إلى جنب مع ما تتطلبه جهود التكيف المناخي من تمويلات ضخمة.