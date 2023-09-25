وزير المالية التركي: أهنئ مصر على تنظيم اجتماعات البنك الآسيوي بشكل ممتاز

هنأ محمد شيمشك، وزير الخزانة والمالية التركي، مصر على تنظيم الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشكل ممتاز والضيافة الرائعة، قائلا إن المصارف الائتمانية المتعددة ومواردها المحلية ليست كافية لتلبية حاجات الاستثمارات في البنية التحتية وهذه القضية لا بد أن نواجهها ويسهم فيها تمويل القطاع الخاص.

وأضاف «شيمشك» خلال كلمته بالجلسة الحوارية عن دور المصارف التنموية بتحريك رؤوس الأموال للقطاع الخاص من أجل لعب دور بالاستثمار بالبنية التحتية للمساعدة بالتنمية وخلق فرص العمل، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أنه منذ أكثر من عقدين استطعنا أن نجلب نحو 50 مليار دولار في المشروعات الخاصة بالبنية التحتية وجميعها كانت من القطاع الخاص.

شيمشك: القطاع الخاص لا يريد أن يكون لديه تمويل طويل الأجل

وتابع: «الأساس هنا يكمن في ضمانات الحكومة التي تقدمها وبالطبع يجب أن يكون لديك في هذه الاستثمارات المستدامة أحد الأمور والسياسات المالية الواضحة لهذه الأمور، والمصارف الائتمانية متعددة الأطراف يمكن أن تؤدي دورا كبيرا في تخفيف المخاطر لأن القطاع الخاص لا يريد أن يكون لديه تمويل طويل الأجل وبصفة خاصة في أثناء عملية الإنشاء تعلمون أنها فترة مخاطر».

وواصل: «من المهم أن يكون لدى المصارف الائتمانية متعددة الأطراف حلول ابتكارية للتمويل، وأعلم أن الرصيد قد لا يكون كافيا لدرجة كبيرة لتقديم كل الأمور المطلوبة، ولكن المهم أن نقلل المخاطر، وهذا ما نسميه تعظيم الائتمان».

حصلنا على الكثير من التمويلات من دول مثل اليابان وكوريا

واستكمل: «نعمل مع العديد من الجهات وعبر العقود الماضية وحصلنا على الكثير من التمويلات من دول مثل اليابان وكوريا، والسبب وراء نجاحنا في جذب هذه الأموال كان مرتبطا بالسياسات المالية التي جرى تطبيقها ولكن هناك مساعدة من الائتمانات الحكومية».