آلاف المواطنين بسوهاج يحررون توكيلات لترشيح الرئيس السيسي في الانتخابات

شهدت محافظة سوهاج في صعيد مصر زحامًا كبيرًا للمواطنين في مختلف مناطقها، بدءًا من مركز طما شمالًا وصولًا إلى مركز البلينا جنوبًا، وذلك لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي وتأييده في الترشح للفترة الرئاسية المقبلة.

مواصلة المشروعات التنموية والخدمية

وصرح مختار محمد، طالب جامعي يقيم في ناحية مركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج، لـ«الوطن» ندعم ونطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالترشح لفترة رئاسية جديدة لمواصلة المشروعات التنموية والخدمية التي قام بها.

مواطن: الرئيس حقق إنجازات لم نحلم بها

وأضاف وليد جمال، وهو مقيم في دائرة مركز سوهاج: «أتينا إلى مكاتب الشهر العقاري هذه لتقديم توكيل للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ونحثه على الترشح في الانتخابات المقبلة، نظرًا للإنجازات الهائلة التي حققها في تاريخ الصعيد والتي لم نحلم بها من قبل».

وفيما يتعلق بذلك، صرح خالد فتحي، مزارع يقيم في محافظة سوهاج، قائلاً «قدمت توكيلًا للرئيس السيسي، بناءً على الإنجازات والمشروعات التي حققها والتي لم نكن نحلم بها من قبل».

وأكد مختار محمد، الذي يقيم في ناحية مركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج، أن المنشاة وجنوب محافظة سوهاج بأكملها استفادت من مشروعات متعددة من بنية تحتية لصرف صحي وإنشاء محطات للغاز الطبيعي، بالإضافة إلى إنشاء مدارس ومستشفيات وطرق وجسور، وتنفيذ مبادرة 100 مليون صحة وغيرها من الخدمات والمشروعات التي لم تكن تخطر على بالنا، وذلك بفضل جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي حقق لنا ما لم يحققه أي شخص آخر.