رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني برقم الجلوس في محافظة سوهاج، يبحث عنه المئات من الطلاب وأولياء أمورهم، عقب اعتمادها من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لها اليوم الاثنين، بنسبة نجاح 89.04%.

وتنشر «الوطن» رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني برقم الجلوس محافظة سوهاج في ضوء ما تقدمه الجريدة من خدمات متتالية ومستمرة لقرائها على مدار الساعة.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني برقم الجلوس محافظة سوهاج

وأتاحت «الوطن» رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني برقم الجلوس محافظة سوهاج، وذلك من خلال الخطوات التالية:

- الدخول من هنا.

- إدخال اسم الطالب رباعي.

- إدخال رقم جلوس الطالب.

- تحديد الشعبة أدبي أم علمي «رياضة - علوم».

- في ثواني يحصل الطالب على نتيجة الثانوية العامة والدرجات والمجموع مجانا.

وكانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت أنّ نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني، ستكون متاحة لطلاب الشهادة الثانوية الذين أدوا امتحانات الدور الثاني، على موقعها الرسمي فور برقم الجلوس.

درجات النجاح في الثانوية العامة الدور الثاني

وفي نفس السياق أوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يحصل طالب الثانوية العامة في الدور الثاني على درجة النجاح في مادة اللغة الأجنبية الأولى: 25 درجة في المادة.

درجة النجاح في مادة اللغة الأجنبية الأولى: 25 درجة.

- درجة النجاح في مادة اللغة العربية: 40 درجة.

- درجة النجاح في مادة اللغة الأجنبية الثانية: 20 درجة.

- درجة النجاح في المواد العلمية، التي تتضمن مواد الكيمياء والفيزياء والأحياء والجيولوجيا والعلوم البيئة: 30 درجة.

- درجة النجاح في المواد الأدبية التاريخ، الجغرافيا، الفلسفة والمنطق، علم النفس والاجتماع: 30 درجة.

الرياضيات البحتة والتي تتضمن فروع الجبر والهندسة الفراغية والتفاضل والتكامل: 15 درجة.

- درجة النجاح في مادة الرياضيات التطبيقية: 30 درجة لكل فرع «الديناميكا والاستاتيكا».

- درجة النجاح في مادة التربية الدينية: 12.5 درجة.

- درجة النجاح في مادة التربية الوطنية: 12.5 درجة.

- درجة النجاح في مادة الاقتصاد والإحصاء: 25 درجة