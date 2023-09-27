يتميز مواليد برج الحمل بالحرص، على أن يكونوا محل أنظار المحيطين بهم والمقربين منهم، ما يجعله لديه قدرة كببرة على الوصول للمناصب القيادية في عمله.

كما يتصف مواليد برج الحمل بأن لديه شخصية قوية ومستقلة، كما أن شخصيته عملية، ويفكر في مجريات الأمور ويتخذ قراراته بشكل سريع.

وتعد أبرز عيوب برج الحمل، أنه دائم التفكير ولا يتوقف عن ذلك، ما يؤثر على مهامه في بيته.

وتوضح «الوطن»، في السطور التالية، حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 27- 9-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني

تبدو أكثر استعدادا اليوم للتفاهم، ما يساعدك على إيجاد حلول لمشكلة مهنية أو عائلية.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي

أنت اليوم فى منزل الحب وقد يجعلك ذلك تسبح في بحر الهوى.