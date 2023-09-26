إشارة جديدة بوجود حياة على القمر الجليدي لكوكب المشتري.. هل يكون صالحًا للسكن؟

اكتشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لوكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»، ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي لقمر المشتري، والذي يدعى «أوروبا»، والمتميز بطبقة سميكة من الجليد، والتي يعتقد العلماء منذ فترة طويلة أنها تغطي محيطًا مائيًا سائلاً.

تفاصيل ما اكتشفه تلسكوب جيمس ويب

وبحسب ما ذكره موقع «ذا صن» البريطاني، إن وجود الماء السائل يجعل «أوروبا» واحدة من أكثر الأماكن الصالحة للسكن في نظامنا الشمسي، وتشير دراسة جديدة تابعة لوكالة «ناسا» أن هذا المحيط، يحتوي على ثاني أكسيد الكربون.

ويُعرف الكربون أيضًا باسم التوقيع الحيوي، وهو جزيء عضوي أساسي لبنات الحياة كما يعرفها البشر، فيما تتكون البصمات الحيوية الأخرى من الهيدروجين والأكسجين والنيتروجين وغيرها.

تعليق خبراء

وتم الاكتشاف الجديد بواسطة تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) التابع لناسا، ويمكن للأداة التعرف على المواد الكيميائية مثل الكربون بسبب الأطوال الموجية للأشعة تحت الحمراء التي تنبعث منها، علاوة على ذلك، لا يبدو أن ثاني أكسيد الكربون قد جاء من جسم غريب، مثل نيزك أو كويكب.

وقالت سامانثا ترامبو، عالمة الكواكب بجامعة كورنيل، في بيان: «الملاحظات السابقة من تلسكوب هابل الفضائي تظهر دليلاً على وجود الملح المشتق من المحيط في تارا ريجيو، الآن نرى أن ثاني أكسيد الكربون يتركز بشكل كبير هناك أيضًا، نعتقد أن هذا يعني أن أصل الكربون ربما يكون في المحيط الداخلي».

وحدد الباحثون علامات وجود ثاني أكسيد الكربون البلوري، وغير المتبلور على سطح أوروبا.

ومع ذلك، نظرًا لأن ثاني أكسيد الكربون بعيد المنال إلى حد ما على سطح أوروبا، يعتقد الباحثون أنه جاء من المحيط، فيما يخطط العلماء لإجراء مزيد من الأبحاث حول أوروبا، وتتوقع وكالة ناسا إطلاق مهمة مركبة كليبر الفضائية في عام 2024.

وفي الوقت نفسه، أطلقت وكالة الفضاء الأوروبية المركبة الفضائية Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) في أبريل، ومن المتوقع أن يصل الجهاز إلى مدار كوكب المشتري حوالي عام 2031.

لكن في هذه الأثناء، سيستمر تلسكوب جيمس ويب الفضائي في تسجيل المزيد من الملاحظات حول العملاق الغازي وأقماره الغامضة، حيث يستطيع التلسكوب ويب، الذي يحتوي على أجهزة كشف الأشعة تحت الحمراء، الرؤية عبر الكثير من تأثيرات تشتيت الضوء لغبار الأعمدة، لفحص نشاط النجوم الشمسية المولودة حديثا.