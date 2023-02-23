اكتشاف 6 مجرات تعود إلى 700 مليون سنة.. رصدها تلسكوب جيمس ويب

اكتشاف غير متوقع، رصده تلسكوب جيمس ويب الفضائي، بعد أن استخدمه علماء الفلك للنظر في الزمن إلى الأيام الأولى للكون، ويُعد هذا الاكتشاف سببا في تغيير النظريات الموجودة حول أصول المجرات، إذ أنه عبارة عن 6 مجرات ضخمة تعود أصولها مابين 500 إلى 700 مليون سنة بعد الانفجار العظيم.

اكتشاف أجسام ضخمة

وقال جويل ليجا، الأستاذ المساعد في علم الفلك والفيزياء الفلكية في جامعة ولاية بنسلفانيا، في بيان له أن هذه الأجسام أضخم بكثير مما توقعه أي شخص، معقبًا: «توقعنا فقط العثور على مجرات صغيرة مشابهة في هذا الوقت من الزمن لكننا اكتشفنا مجرات ناضجة وضخمة» حسب ما نُشر اليوم في موقع «CNN».

يمكن للمرصد «التلسكوب» بشكل أساسي أن يرى الماضي حتى ما يقرب من 13 مليار سنة مضت لأنه يرصد في ضوء الأشعة تحت الحمراء، خاصة أن العلماء قرروا أن عمر الكون يبلغ حوالي 13.7 مليار سنة، لذلك فإن المرصد قادر على اكتشاف الضوء الخافت من النجوم والمجرات القديمة من خلال النظر إلى الكون البعيد.

هياكل غير مرئية داخل المجرات

وأضاف «ليجا»، أن التلسكوب ويب يرى هياكل غير مرئية داخل المجرات الحلزونية، «إن الكشف عن أن تشكل مجرات ضخمة بدأ في وقت مبكر للغاية من تاريخ الكون يقلب ما اعتقده الكثير منا أنه علم مستقر»، موضحا أنهم أطلقوا اسم «محطم الكون» بشكل غير رسمي على هذه الكائنات، وقد ظلوا على اسمائهم حتى الآن.

وتابع أستاذ الفلك والفيزياء، أنه وزملائه لم تكن لديهم أي فكرة عما سيجدوه عند النظر إلى الكون المبكر لأول مرة، «اتضح أننا وجدنا شيئًا غير متوقع إلى حد أنه يخلق مشاكل للعلم»، مشيرا إلى أنه يدعو الصورة الكاملة لتشكيل المجرات المبكر إلى التساؤل.