«معلومات الوزراء»: 104 مليارات دولار استثمارات عالمية في الذكاء الاصطناعي عام 2022 

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن الأبحاث الصادرة عن شركة ماكينزي «McKinsey» تتوقع أن القيمة الاقتصادية المحتملة من «الذكاء الاصطناعي التطبيقي» ستتراوح بين 17 و26 تريليون دولار أمريكي، مشيرة إلى أن حصة الشركات التي تسعى إلى تحقيق هذه القيمة تتزايد باستمرار، حيث يُظهر استطلاع «ماكينزي» العالمي السنوي حول حالة الذكاء الاصطناعي عام 2022 أن نسبة المنظمات المستجيبة التي تتبنى الذكاء الاصطناعي زادت بأكثر من الضعف من 20% عام 2017 إلى 50% عام 2022.

104 مليارات دولار استثمارات في الذكاء الاصطناعي عام 2022

وأضاف المركز، في تقرير جديد له تحت عنوان «التكنولوجيا ما بعد 2023»، أنه رغم انخفاض الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي إلى 104 مليارات دولار في عام 2022 مقارنة بـ 146.8 مليار دولار في عام 2021، فإنها استمرت في التقدم مقارنة بمستويات الفترة 2018-2020، والتي بلغ متوسطها 73.5 مليار دولار.

ولفت المركز إلى أن الأبحاث توضح أن الاستثمار في هذا المجال يزيد من إمكانات ومزايا الذكاء الاصطناعي فمع التحسينات المستمرة في مجالات مثل «دقة النموذج» على سبيل المثال.

سوق الذكاء الاصطناعي شهدت نموا سريعا في الطلب على المواهب

وأوضح التقرير انخفاض تكلفة تطوير أنظمة تصنيف الصور بنسبة 63.6 منذ عام 2018، مشيرا إلى أن سوق الذكاء الاصطناعي شهدت نموا سريعا في الطلب على المواهب حيث تضاعف الإعلان عن الوظائف المتعلقة بالذكاء الاصطناعي أكثر من ثلاثة أضعاف منذ عام 2018، وزاد الطلب على علماء البيانات ومهندسي البرمجيات بشكل كبير عام 2021، كما شهد نموا معتدلا في عام 2022.