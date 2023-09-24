«التعليم» تستعد لشرح المناهج بتقنية الذكاء الاصطناعي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء البث المباشر للمواد الدراسية المختلفة للعام 2023-2024، من يوم الأحد 1 أكتوبر 2023، للصفوف الدراسية من الصف الرابع الابتدائي وحتي الصف الثالث الثانوي، من خلال منصة البث المباشر بوزارة التربية والتعليم عبر موقعها الرسمي.

أدوات الذكاء الاصطناعي

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنّه ولأول مرة سيتم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والمعزز في المحتوي المقدم من خلال منصة البث المباشر.