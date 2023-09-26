توافد آلاف الطلاب على استاد هيئة قناة السويس للاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر

شهد استاد هيئة قناة السويس اليوم الثلاثاء، توافد الآلاف من الطلاب للاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

توافد الطلاب من جامعات قناة السويس

وتوافد الطلاب من جامعات قناة السويس والقاهرة وعين شمس وطنطا والمنصورة، والزقازيق والعريش ودمياط والإسكندرية وبني سويف وسوهاج والفيوم والأقصر، وأسوان وقنا وكفر الشيخ والبحيرة وبنها والمنوفية وأسيوط.

فعالية الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر

ويتخلل الاحتفال بتفوق جامعات مصر في جامعة قناة السويس كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وعدد من الفقرات الفنية وتكريم لأوائل الطلاب من مختلف الجامعات المصرية.

الرئيس السيسي يلتقي الطلاب في جامعة قناة السويس

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، زار صباح اليوم الثلاثاء مقر جامعة قناة السويس، وعقد اجتماعا بحضور وزير التعليم العالي مع المحلي الأعلى للجامعات قبل انطلاق الاحتفال بتفوق جامعات مصر في جامعة قناة السويس.

كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي عددًا من رؤساء اتحادات الطلاب في الجامعات المختلفة، واستمع لشرح وزير التعليم العالي حول تطوير العملية التعليمية وتطوير الجامعات الحكومية وإنشاء عدد من الجامعات الأهلية.

أسبوع مستمر لطلاب الجامعات في الإسماعيلية

ويستمر الاحتفال بتفوق الجامعات المصرية على مدار أسبوع يتضمن أنشطة رياضية كدوريات كرة القدم الخماسية، وكرة السلة للشباب والفتيات وكرة الطائرة للشباب والفتيات، ومسابقات للشطرنج، ومسابقات في الرسم والتمثيل وورش عمل مختلفة في التصوير والمسرح، إلى جانب عدة رحلات في محافظة الإسماعيلية تتضمن زيارة مشروع قناة السويس الجديدة ومتحف الإسماعيلية.