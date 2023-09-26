لمختلف المراحل.. خريطة الأسبوع الأول للدراسة في القليوبية

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اعتماد جدول تنظيم دخول تلاميذ المراحل الدراسية المختلفة في أول يوم دراسة وعلى مدار الأسبوع المقبل، حيث تنطلق الدراسة في المحافظة يوم الأحد المقبل 1 أكتوبر مطلع الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن القرار جاء في إطار الحرص على سلامة الطلاب والاستعداد الجيد للعام الدراسي الجديد 2023/ 2024.

الإجراءات اللازمة نحو انتظام طلاب الصفوف الأولى

أوضح محافظ القليوبية في تصريحات لـ«الوطن» أن الكتاب الدوري رقم 26 تاريخ 20 سبتمبر الجاري ينص على قيام مديري المديريات التعليمية بالتنسيق مع المحافظين، لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو انتظام طلاب الصفوف الأولى في كل المراحل التعليمية بأول يوم من الدراسة، ثم استكمال باقي الصفوف في اليوم التالي

جدول تنظيم دخول تلاميذ المراحل الدراسية بالقليوبية

أضاف محافظ القليوبية أن مديرية التربية والتعليم وضعت جدول تنظيم دخول تلاميذ المراحل الدراسية المختلفة، حرصا على سلامتهم وللصالح العام مواعيد انتظام المراحل في الأسبوع الأول من الدراسة للعام الدراسي الجديد كالتالي :

- الأحد 1 أكتوبر المقبل للصفوف الأول الابتدائي الصف الأول الإعدادي، والصف الأول الثانوي وKG1 والصف الأول الابتدائي.

- الاثنين 2 أكتوبر المقبل للصفوف Kg2 والصف الثاني الابتدائي مع تواجد الصف الأول من كل مرحلة والصف الثاني الإعدادي والصف الثاني الثانوي.

-الثلاثاء 3 أكتوبر المقبل للصفوف الثالث الابتدائي والثالث الإعدادي والثالث الثانوي مع تواجد الصفوف السابق ذكرها-

- الأربعاء 4 أكتوبر المقبل للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي مع تواجد الصفوف السابق ذكره

ووجه محافظ القليوبية، سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم بالقليوبية بالتأكيد على أهمية الانتهاء من إعداد الجداول وتوزيع الأدوار والمهام الإشرافية وتكثيف أعمال النظافة داخل المدارس وفى محيطها وإزالة الإشغالات لسهولة دخول الطُلاب بالتعاون مع الوحدات المحلية، بحسب الخطة التي تم إعدادها، بهدف توفير أجواء صحية آمنة للتلاميذ.

أهمية توجيه المعلمين ومديري المدارس

وشدد محافظ القليوبية على أهمية توجيه المعلمين ومديري المدارس بحضور طابور الصباح وتحية العلم، وتفعيل دور الإذاعة المدرسية في توصيل المعلومات الصحيحة للتلاميذ بطريقة سهلة ومُيسرة، مشيراً إلى ضرورة غرس قيم الولاء والانتماء في نفوس الطلاب وتنفيذ خطة متابعة المدارس ميدانياً على مدار الفصل الدراسي بصفة عامة وخلال الأسابيع الأولى من الدراسة بصفة خاصة لضمان انتظام العملية التعليمية، من خلال توجيه فرق عمل من الإدارات المعنية بالمحافظة والوحدات المحلية لمتابعة سير العملية التعليمية وإعداد تقارير بملاحظات ونتائج الزيارات للعمل على تلافيها وتوفير الحلول لها، بجانب خطة المُتابعة الميدانية التي تتضمن المرور على المدارس ومتابعتها من كافة النواحي وتذليل أي صعوبات قد تواجه سير العملية التعليمية، مع التأكيد على نظافة المدارس ودورات المياه حفاظاً على صحة الطلاب.