وكيل «رياضة القليوبية»: تشكيل لجان لفحص مراكز الشباب بالمحافظة

كلف الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم، مديري الإدارات الفرعية، بتشكيل لجان مكونة من رئاسة مدير الإدارة مع مسئولين التخطيط والمتابعة والأنشطة وتفتيش مالي والإداري لفحص مركز واحد بكل إدارة من كل النواحي الإدارية والفنية والمالية.

وتشكلت لجنة برئاسة أحمد سليمان، مدير إدارة شباب القناطر، لمراجعة جميع النواحي لمركز شباب شبرا شهاب، وإبراهيم يوسف مسؤل المخازن، وأحمد سمير مسئول النشاط الرياضي، وإبراهيم عبد الكريم مسؤول التفتيش المالي والإداري، وتم مراجعة كافة الأعمال الإدارية والمالية، ومخاطبة اللجنة الإدارية لتلافي الملاحظات.

وفي إدارة شباب طوخ كانت اللجنة برئاسة عماد لطفي مدير إدارة شباب طوخ، لمتابعة وفحص جميع السجلات بمركز شباب الحصة، وفي وجود مسئولي التفتيش المالي والهيئات والتخطيط والمتابعة، وجدت بعض الملاحظات، واقترحت باستغلال المساحة الخالية من الأرض أمام المبنى الإداري وتنفيذ أنشطة مختلفة فيها، وعرضها لاستثمار في أقرب وقت ممكن.

وفي إدارة شباب كفر شكر، تشكلت اللجنة من طارق صلاح الدين مدير الإدارة، ومحمود موسى مسئول الشباب والتخطيط والمتابعة، وسعيد عبدالله المسئول المالي، ورامي الصادق مسئول الهيئات، وعبد الستار شعبان مسئول المخازن لمتابعة مركز شباب المنشأة الصغرى، وفحص جميع سجلات الأنشطة، ومحاضر مجلس الادارة والمالي والعضوية والمخازن، وتم تسجيل الملاحظات بسجل الزيارات مع تلافيها خلال أسبوع من تاريخه.

متابعة سير العمل

وتابع أحمد الزهار مدير إدارة شباب شبرا الخيمة، واللجنة المُشكلة، سير العمل والعاملين بمركز شباب مساكن اسكو، وتسجيل الملاحظات، وفي إدارة شباب قليوب زارت دعاء نبيه مدير الإدارة، مع لجنتها المشكلة مركز شباب بلقس، لمراجعة السجلات المالية وسجلات العضوية والأنشطة، وتم عمل تقرير وذكر الملاحظات في دفتر المتابعة، ونبّه بضروره تلافي الملاحظات خلال أسبوع من تاريخ الزيارة.

فحص أنشطة مراكز الشباب

وفحص أحمد يحيى مدير إدارة شباب بنها، على رأس اللجنة، مركز شباب ميت الحوفيين، وتم الاطلاع على جميع سجلات الأنشطة والمالية والإدارية والمخازن، مع الاستماع للمشاكل التي تواجه العاملين، كما تم متابعة مركز شباب القلج بإدارة شباب الخانكة من اللجنة المكونة من هاني أبو السعود مدير الإدارة، وحمادة سالم مسئول الهيئات، وهبة زهران مسئول التفتيش، وداليا ميدان مسئول المخازن، وتم تدوين الملاحظات بدفتر المتابعة.

كما تم فحص أعمال مركز شباب طحا نوب، وذلك من خلال اللجنة المشكلة من رئيس اللجنة شاكر محمد سليمان مدير الإدارة، وتم تدوين ملاحظات اللجنة بسجل المتابعة بالمركز.

وتهدف المتابعات لتقديم أفضل الخدمات للأعضاء، كما تم التنبيه بالالتزام بتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة، ومتابعة حمام السباحة ومدى توافر شروط الأمن والسلامة لأكاديميات السباحة.