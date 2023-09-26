«رسول السلام» احتفالية هيئة الشبان العالمية في القليوبية بالمولد النبوي

نظمت هيئة الشبان العالمية بالقليوبية، احتفالية بالمولد النبوي الشريف، بعنوان «رسول السلام»، في إطار جهود الهيئة لدعم وإظهار المواهب الفنية في مجال الإنشاد الديني وإحياء ذكرى مولد المصطفى، وزيادة الوعي الديني لدى النشء والشباب.

سيرة رسول السلام

وتضمن الحفل كلمة عن سيرة الرسول، للشيخ عبد الموجود دسوقي، مدير المنطقة الأزهرية بالقليوبية، وكلمة «عظات ودروس مستفادة» ألقاها الشيخ عادل عبد الفتاح، مدير عام منطقة الوعظ بالقليوبية.

إحياء المناسبات الاجتماعية والدينية

وقال المستشار مصطفى عبدالحميد فرج، إن هيئة الشبان العالمية ببنها حريصة على إحياء كل المناسبات الاجتماعية والدينية، مستغلة ما لدى طلابها من مواهب وإمكانيات، ولن نجد أفضل من اليوم أن يتزامن المولد النبوي الشريف مع احتفالات نصر أكتوبر المجيدة، موجها التهنئة لأبناء القليوبية والشعب المصري ومنسوبي الهيئة ومدارسها بالمولد النبوي الشريف ونصر أكتوبر المجيد.

وأضاف «فرج» لـ«الوطن»، أن مكارم الأخلاق من أهم العوامل لصلاح المجتمعات والشعوب، مشيرا أن مواقف حياة الرسول والآيات القرآنية والأحاديث النبوية، منها الكثير يعزز القيم الإنسانية والأخلاق الحميدة وقيم القيادة والمسؤولية والرحمة والتعاون والسلام، مؤكدا أن الهدف من أحياء المناسبات الدينية هو العبرة والاقتداء وزيادة الوعي الديني لدى النشء والشباب.