إطلاق النسخة الرابعة من دوري أكاديميات كرة القدم بالقليوبية

شهد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، حفل إطلاق النسخة الرابعة من دوري أكاديميات القليوبية في كرة القدم، الذي أُقيم مساء اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر الجاري بالصالة المغطاة بنادي سيتي كلوب بنها.

جاء ذلك بحضور المحاسب محمد مرعى رئيس مجلس مدينة بنها، والكابتن محمد طه المدير التنفيذي لمنطقة كرة القدم بالقليوبية، والدكتور محمد عبدالمؤمن وكيل المديرية للرياضة، والدكتور وليد فرماوي وكيل المديرية للشباب، ومحمد عزازي مدير إدارة الرياضة بالمديرية، ومديري الإدارات الفرعية على مستوى المحافظة، ولفيف من الشخصيات العامة بالقليوبية بمشاركة 1000 لاعب من الأكاديميات المشاركة في حفل إطلاق النسخة الرابعة من دوري الأكاديميات.

طابور عرض الأكاديميات المشاركة

بدا الحفل الذي نظمته مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية من خلال إدارة الرياضة، بطابور عرض للأكاديميات المشاركة التي تمثل أكاديميات الكرة بمراكز الشباب بالإدارات الفرعية الثمانية على مستوى المحافظة، والسلام الوطني، وعرض فيلم تقديمي حول الدوري ومراحله السابقة، إلى جانب مجموعة من العروض الرياضية، ومباراة استعراضية في كرة القدم.

تكثيف البرامج والأنشطة بهدف توسيع قاعدة المستفيدين

اكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية في كلمته أن الدوري يأتي في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتكثيف البرامج والأنشطة بهدف توسيع قاعدة المستفيدين ونشر ثقافة الممارسة الرياضية داخل المجتمع، وفقا لسياسة تفعيل الأنشطة والبرامج الرياضية والثقافية والترفيهية التي تتبناها وزارة الشباب والرياضة.

يهدف الدوري إلى اكتشاف المواهب ورعايتها وتنميتها وتشجيعهم على التنافس، واستثمار طاقات البراعم وشغل أوقات الفراغ، اكتشاف المواهب الرياضية جديده والعمل على رعايتها، انتقاء افضل العناصر وتسويقها للأندية، وتحفيز الرياضيين الصغار على الفوز والتسابق واللعب الجماعي من أجل تحقيق مستوى أفضل.