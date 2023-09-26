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رئيس قضايا الدولة يهنئ النائب العام بمنصبه الجديد

كتب:

محمد عيسى
07:47 م | الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

زار اليوم الثلاثاء، المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة، المستشار محمد شوقي النائب العام لتهنئته على ثقة القيادة السياسية وتوليه منصب النائب العام، داعيا الله عز وجل له بالتوفيق والسداد في قيادة النيابة العامة لأداء دورها المهم في حماية المجتمع السابقة واللاحقة على وقوع الجرائم.

أوجه التعاون المشترك 

كما تناول الطرفان بحث أوجه التعاون المشترك في تذليل أية معوقات في مجال العمل في الدعاوى الجنائية وطرق الطعن في الأحكام الجنائية بما يحقق سرعة الفصل في الدعاوى وتحقيق العدالة الناجزة وبما يعود بالنفع على الصالح العام.

حضر اللقاء كل من المستشارين نواب رئيس الهيئة:

المستشار محمد حسن الأمين العام.

المستشار هاني محمد على رئيس المكتب الفني.

المستشار أحمد سعد المشرف على مكتب رئيس الهيئة.

المستشار وليد عناني الأمين العام المساعد.

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