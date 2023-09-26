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حديث أبوي بين الرئيس السيسي وطالبة من أوائل الخريجين.. توجهت إليه باكية

كتب:

محمد أيمن سالم
07:58 م | الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
الرئيس السيسي يستمع للطالبة

الرئيس السيسي يستمع للطالبة

توجهت طالبة أثناء مسيرة أوائل خريجي الجامعات، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مباشرة، واستقبلها الرئيس بود وبشاشة واستمع إليها ولمطالبها بأبوة، واستمرت الطالبة في البكاء خلال حديثها مع الرئيس. 

جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يشهد، اليوم، تكريم أوائل الخريجين ضمن فعاليات الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر في جامعة قناة السويس، بمشاركة طلاب الجامعات والمعاهد المصرية، وقد عقد الرئيس السيسي، اجتماعا صباح اليوم مع أعضاء المجلس الأعلى للجامعات، والتقى عدد من رؤساء وممثلي اتحادات طلاب شباب الجامعات.

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