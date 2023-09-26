أهالي المراشدة بقنا يحررون توكيلات للرئيس السيسي: بنرد الجميل

شهدت مكاتب التوثيق الخمسة التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في قنا، إقبالا من المواطنين لتحرير توكيلات لترشح الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة.

مكتب الخدمات

وشهد مجمع الخدمات، إقبالا كثيرا خاصة من السيدات لتوثيق التوكيلات، لدعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة، وسط فرحة من المواطنين، خاصًة بعد الإنجازات والتطوير الذي شهدته قرية المراشدة خلال فترة تولي الرئيس، ودخولها ضمن مبادرة حياة كريمة.

وقال صابر وهبي، من أهالي قرية المراشدة، جئنا اليوم ووثقنا توكيل لرئيس عبد الفتاح السيسي، حتى يكمل مسيرته في استكمال بناء الجمهورية الجديدة.

توثيق التوكيلات

وقال محمد على أحد المواطنين، نعم للرئيس السيسي وتوثيق التوكيل اليوم رد الجميل الرئيس الذي منح أهالي قرية المراشدة من محدودي الدخل 2250 فدانا خلال الزيارة الأولى.