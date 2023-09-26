5 مشاهد من أمام مكاتب الشهر العقاري لتحرير توكيلات تأييد الرئيس السيسي

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مؤتمرها الصحفي أمس، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، كما أعلنت تفاصيل ومواعيد إجراء الانتخابات، ومعها، سارع المواطنون إلى الذهاب لمكاتب الشهر العقاري، من أجل تحرير توكيلات تأييد للمرشحين، ومن أول أيام جمع التوكيلات، كان المواطنون جالسون منذ الساعات الأولى من صباح اليوم في انتظار فتح مكاتب الشهر العقاري وتحرير التوكيلات.

وتستعرض «الوطن» 5 مشاهد في جمع التوكيلات من أمام مكاتب الشهر العقاري اليوم:

زحام كبير أمام مكاتب الشهر العقاري

مئات من المواطنين في مختلف محافظات مصر، تجمعوا أمام مكاتب الشهر العقاري من الساعات الأولى من صباح اليوم، حتى قبل أن تباشر المكاتب عملها، يرفعون أعلام مصر، ويرددون هتافات «تحيا مصر»، والعديد منهم يرفع لافتات مؤيدة لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

وتحدثت «الوطن» مع العديد من المواطنين والذين أكدوا دعمهم الكامل للرئيس السيسي للترشح لفترة رئاسية أخرى، وقاموا بتحرير توكيلات تأييد، بينما عبر الجميع عن سعادته للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

زمامير وسيارات أمام مكاتب الشهر العقاري

كما ظهر العديد من المواطنين أمام مكاتب الشهر العقارب بمختلف محافظات مصر يطلقون «زمامير» بينما يردد البعض «مصر»، وأيضًا السيارات ترفع أعلام مصر في حالة من الفرحة والسعادة.

فئات المجتمع تشارك في الانتخابات الرئاسية

وحرر العديد من المواطنين أمام مكاتب الشهر العقاري تأييدات للمرشحين للانتخابات الرئاسية 2024، وشارك جميع فئات المجتمع في تحرير توكيلات التأييد، بداية من الأطفال الذين حضروا مع أسرهم، إلى الشباب والرجال وكبار السن وأيضًا النساء والفتيات، في مشهد تكاتف وطني للمشاركة في تأمين مستقبل مصر.

مواطن يرتدي «تيشرت» بصورة الرئيس السيسي

وظهر مواطن من محافظة البحر الأحمر أثناء تحرير توكيل تأييد لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة ويرتدي تيشرت أسفل العبائة وعليها صورة السيسي، مكتوب عليها «تحيا مصر»، ويقول: «جوه قلبي».

جماهير النادي المصري تحرر توكيلات الرئيس السيسي

وتوافد عدد كبير من جماهير النادي المصري البورسعيدي، أمس الاثنين، على مكاتب الشهر العقاري بمحافظة بورسعيد، وذلك لتحرير أول توكيلات للرئيس عبد الفتاح السيسي لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية.

كبار السن بعكازات وكراسي متحركة أمام مكاتب الشهر العقاري

وظهر اليوم أيضًا بعض المواطنين أمام مكاتب الشهر العقاري قطعوا مسافات طويلة على عكازاتهم من أجل دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأيضًا ظهر بعضهم على كراسي متحركة.