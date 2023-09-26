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أوائل الخريجين يحتفلون بتكريمهم على أنغام أغنية «إيه اليوم الحلو ده»

كتب:

مريم جاد
08:35 م | الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
احتفال أوائل الخريجين

احتفال أوائل الخريجين

على أنغام أغنية «إيه اليوم الحلو ده» احتفل طلاب وخريجي الجامعات المصرية بعد تكريم أوائل الخريجين من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن فعاليات الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر، بمشاركة طلاب الجامعات والمعاهد المصرية.

 

الرئيس يكرم أوائل الخريجين

جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يشهد اليوم تكريم أوائل الخريجين، ضمن فعاليات الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر في جامعة قناة السويس، بمشاركة طلاب الجامعات والمعاهد المصرية.

وعقد الرئيس السيسي، اجتماعا صباح اليوم مع أعضاء المجلس الأعلى للجامعات، والتقى عددا من رؤساء وممثلي اتحادات طلاب شباب الجامعات.

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