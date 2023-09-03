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سقوط حورية فرغلي في حفل مسابقة ملكة جمال مصر.. هل أصيبت؟

كتب:

أمنيه سعيد
12:48 م | الأحد 03 سبتمبر 2023
الفنانة حورية فرغلي

الفنانة حورية فرغلي

شهد الحفل الختامي لمسابقة ملكة جمال مصر 2023 الذي أقيم مساء أمس بأحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس، سقوط حورية فرغلي في أحدث ظهور لها، إذ تألقت الفنانة حورية فرغلي في حفل الختام بفستان أنيق منفوش دون أكمام، بتصميم «فلوري» مزين بالورود، واعتمدت في تسريحتها على الشعر المموج المنسدل مع المكياج البسيط والأقراط الكبيرة. 

وفي أثناء الحفل أظهرت لقطات الكاميرات سقوطها أثناء نزولها من الدرج، إذ كانت محاطة بفريق العمل الخاص بها ومدير أعمالها الذي تشبثت به، لكن لم يمنعها ذلك من السقوط فجأة بسبب الكعب العالِ الذي أفقدها اتزانها على السلم.

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