بالصور.. 40 ملكة جمال في زيارة إلى الأقصر

زارت 40 ملكة جمال من مختلف دول العالم، اليوم الاثنين، معبد الكرنك ضمن جولة سياحية لزيارة للمعالم السياحية والأثرية في الأقصر، في إطار زيارتهن للمعالم السياحية والأثرية بمصر.

حفل عشاء بمعبد الكرنك

ووصلت ملكات الجمال إلى الأقصر، أمس الأحد، في زيارة تستغرق ثلاثة أيام، إذ وصلن أمس إلى المحافظة، ونظمت وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة، لهن حفل عشاء في معبد الأقصر، ونالت العروض الفرعونية والفقرات الشعبية إعجابهن.

وأوضح، محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، أن تلك الزيارة في هذا التوقيت ونحن في بدء موسم السياحة الصيفية، له دلالة واضحة بأن السياحة لا تنقطع عن الأقصر في كل الأوقات، مشيرا إلى أن تلك الزيارة تمثل دعاية جيدة للسياحة في الأقصر، وكل ملكة جمال لديها العديد من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي.

ووجه عثمان، الشكر لوزارة السياحة والآثار، وهيئة تنشيط السياحة، على تنظيم احتفال شرفي لملكات جمال العالم، مشيدا بالنهج الجيد الذي تنتهجه الوزارة والهيئة، في استغلال زيارات الوفود السياحية وعمل دعاية مجانية للسياحة في الأقصر.