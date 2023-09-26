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عاجل.. كهربا يتعرض لإصابة مفاجئة وفحص طبي يكشف مدة غيابه

كتب:

أحمد شوقي
09:03 م | الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
كهربا

كهربا

اشتكى محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، من آلام في العضلة الضامة، عقب مباراة سان جورج الإثيوبي، يوم الجمعة الماضي، التي انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثية نظيفة.

وخضع كهربا لفحص طبي مساء أمس الاثنين، تحت إشراف الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، على أن يحسم مصير اللاعب من مواجهة فريق سان جورج في مباراة الإياب، خلال مران الغد.

وشعر كهربا بآلام في العضلة الضامة، عقب استبداله في مباراة سان جورج الماضية؛ خاصة أنه شارك أساسيا، قبل أن يستبدله كولر، ويدخل صلاح محسن بدلا منه.

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